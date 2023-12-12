بايدن يطالب نتنياهو بتغيير حكومته: بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائى

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه على نتنياهو تغيير حكومته، وقال بايدن: "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي".

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن هناك خلاف مع الإدارة الأمريكية بخصوص مستقبل "حماس"، رغم الدعم الكامل الذى تقدمه واشنطن لتل أبيب في الحرب على غزة.

وقال نتنياهو في فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلى: إننى أقدر كثيرا الدعم الأمريكي لتدمير حماس وعودة مختطفينا، فبعد نقاش مكثف مع الرئيس بايدن وشعبه، حصلنا على الدعم الكامل للدخول البري والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب".