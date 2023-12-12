اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بايدن بحفل إضاءة الشمعدان: التزامى بأمن إسرائيل لا يتزعزع.. أنا صهيونى

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:42 ص
بايدن بحفل إضاءة الشمعدان: التزامى بأمن إسرائيل لا يتزعزع.. أنا صهيونى بايدن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن "الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع".

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أضاف بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".

وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة "عيد الحانوكا" اليهودي.

وقال بايدن متحدثا خلال الحفل "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

واضاف "كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 اكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع".

وحضر حفل الاستقبال 800 ضيف.

 

 







بايدن

البيت الابيض

الرئيس الامريكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة