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بالزغاريد.. بورسعيد تخرج عن بكرة أبيها للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:42 ص
بالزغاريد.. بورسعيد تخرج عن بكرة أبيها للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور حشود أمام لجان بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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رصدت كاميرا اليوم السابع مسيرة حاشدة تسجل حروف من نور خروج بورسعيد عن بكرة أبيها اعتزازا بانتمائها وتاريخها النضالى الذى يعرفه العالم بأسره لتؤكد مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 وسط زغاريد وفرحة غير مسبوقة من قبل واغانى وطنية فى مصر لمزيد من الاستقرار والتنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات

جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم فى محافظة بورسعيد ، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابى لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(1)
بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(1)

 

بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(2)
بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(2)

 

بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(3)
بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(3)

 

بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(4)
بورسعيد-تخرج-عن-بكرة-أبيها-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-(4)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

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