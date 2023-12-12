بالاعلام وتسلم الأيادى.. مسيرة شبابية تصل محيط لجان المنصورية للتصويت بالانتخابات

كتب محمد صبحى

وصلت قبل قليل ، مسيرة حاشدة من المواطنين تضم عناصر شبابية إلى محيط اللجان الانتخابية المنعقدة فى المنصورية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وذلك للمشاركة والادلاء بأصواتهم الانتخابية.

ورفع المواطنون المشاركين فى المسيرة علم مصر وعلامة النصر كما رددوا هتافات تحيا مصر تزامنا مع تشغيل اغنية تسلم الأيادى عبر مكبرات الصوت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.