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انتهاء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية والسماح لآخر ناخب بالتصويت

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:00 م
انتهاء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية والسماح لآخر ناخب بالتصويت الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثالث من ايام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب بالتصويت حيث من المقرر غلق اللجان الفرعية وبدء الفرز.
 
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.
 
وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.






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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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