انبساط عضلات البطن مشكلة تعاني منها النساء بعد الحمل.. نصائح للعلاج

كتبت فاطمة ياسر

الانبساط المستقيمي أو انبساط عضلات البطن، هو ارتخاء في عضلات البطن، ويتسبب هذا الأمر فى بروزها، وبشكل عام تصاب النساء بها بعد الحمل والولادة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

أوضح التقرير، أن انبساط عضلات البطن يتتسبب في تعرض الشخص المصاب به بانفصال لعضلات البطن، وتتسبب في حدوث فجوة في الخط الأوسط للبطن، لافتا أنه يحدث هذا إما أثناء الحمل أو نتيجة للضغط المفرط على عضلات البطن.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي تساهم بشكل ملحوظ في علاج انبساط البطن، وأيضا تعمل علي التخلص من بروز البطن، ومن أبرزها اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وعدم رفع الأوزان الثقيلة أثناء الحمل وبعد الولادة، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات أكثر.

ومن التمارين التي ينصح بالقيام بها لتقليل انبساط عضلات البطن، التالي:



- إمالة الحوض



الاستلقاء وثني ركبتيك، فيجب أن تكون قدماك على الأرض، قم بشد عضلات بطنك وقم بإمالة حوضك نحو أضلاعك، مع تسطيح ظهرك على الأرض، انتظر لبضع ثوان، ثم كرر 10-15 مرة.

- اللوح الخشبي



ضع يديك مباشرة تحت كتفيك، ثم قم بتشغيل عضلاتك الأساسية وقم بتصويب ساقيك، بحيث يشكل جسمك خطًا مستقيمًا من الرأس إلى الكعب، استمر لمدة 10-20 ثانية.

- رفع الركبة أثناء الجلوس



ضع قدميك بشكل مسطح على الأرض ثم ضع نفسك على حافة الكرسي، ضع يديك على جانبي الكرسي للحصول على الدعم، ارفعي إحدى ركبتيك نحو صدرك، مع إشراك عضلات البطن أثناء القيام بذلك، أعد قدمك إلى الأرض وكرر ذلك على الجانب الآخر. تهدف إلى 10-15 التكرار على كل ساق.