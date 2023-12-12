"اليوم السابع" يشكر فريق المتابعة الميدانية لانتخابات الرئاسة: 107 مراسلين قدموا تغطية شاملة

شارك "اليوم السابع" على مدار 3 أيام متصلة في تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بفريق عمل ضخم من المحررين الميدانيين، في مختلف أنحاء الجمهورية، نجحوا في التغطية والمتابعة اللحظية لهذا الحدث المهم والكبير، ورصد العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، والإقبال غير المسبوق الذي شهدته طيلة أيام الاقتراع، منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حتى انتهاء التصويت.

وقد حرص "اليوم السابع"، أن يقدم تغطية شاملة للانتخابات الرئاسية، تتميز بالاتزان والتنوع، وعرض مختلف الآراء ووجهات النظر، من خلال أكبر فريق عمل في الصحف ووسائل الإعلام المصرية، تجاوز عددهم 107 محررين موزعين على مختلف اللجان الانتخابية العامة والفرعية، بالإضافة إلى بث مباشر ولحظي لتلفزيون اليوم السابع، الذي قدم تغطيات شاملة، ولقطات مميزة وحصرية، تليق بأهمية هذا الحدث الديمقراطي الكبير، الذي يكشف عظمة أبناء الشعب المصري، التي تجلت بقوة في نسب وحجم المشاركة من كل الفئات.

وقد شكًل الزملاء في "اليوم السابع" خلال تغطية الانتخابات الرئاسية نموذجا فريداً للعمل الجماعي، وروح الفريق، التي ظهرت في سرعة نقل الحدث، ومستوى الموضوعات المنشورة واللقطات المميزة، وحجم الضخ الإخباري، الذي كان يضع المتابعين والقراء في قلب الحدث أولاً بأول.

"اليوم السابع" يشكر كل فريق العمل المشارك في التغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024، وينشر صورهم وأسمائهم، ومن خلفهم كل المسئولين عن المتابعة و التحرير والصياغة، وأطقم العمل الإداري التي قدمت المعاونة الفنية واللوجستية، لمختلف الأقسام والقطاعات الإخبارية.