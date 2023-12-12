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اليوم الثالث للانتخابات.. فتح جميع اللجان وانتظام التصويت (إنفوجراف)

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:56 ص
اليوم الثالث للانتخابات.. فتح جميع اللجان وانتظام التصويت (إنفوجراف) فتح جميع اللجان وانتظام التصويت

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أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود كثافات أمام اللجان من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.
 
وأكد المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد، ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، عدا لجنة فى منطقة الوراق، بسبب تعرض القاضى المشرف على اللجنة لحادث، وانتظم العمل بها فى 10.20 صباحا، كما تأخر فتح لجنة فى منيا القمح وانتظم العمل بها.
 
فتح جميع اللجان وانتظام التصويت
فتح جميع اللجان وانتظام التصويت
 
ودعا المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، المواطنين بالنزول والمشاركة والإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن هذا حق دستورى وواجب على الناخبين.
 

 







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