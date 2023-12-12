اليوم الثالث للانتخابات.. فتح جميع اللجان وانتظام التصويت (إنفوجراف)

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود كثافات أمام اللجان من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد، ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، عدا لجنة فى منطقة الوراق، بسبب تعرض القاضى المشرف على اللجنة لحادث، وانتظم العمل بها فى 10.20 صباحا، كما تأخر فتح لجنة فى منيا القمح وانتظم العمل بها.