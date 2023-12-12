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الوطنية للانتخابات: استمرار عمل جميع اللجان الفرعية حتى وجود آخر ناخب

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:51 م
الوطنية للانتخابات: استمرار عمل جميع اللجان الفرعية حتى وجود آخر ناخب انتخابات
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عمل جميع اللجان الفرعية حتى وجود آخر ناخب في المجمع الانتخابي، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها. 

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

 

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

 

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

 

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.







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