الوحدة الوطنية فى اللجان الانتخابية بسوهاج: هدفنا الحفاظ على الوطن.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

قال الشيخ محمد أحمد عبدالحميد محمد مدير إدارة أوقاف طهطا: لقد جئنا اليوم لنثبت للعالم أن الوطن أغلى ما فى الوجود اليوم حضرنا وحضرت الكنيسة من أجل الإيجابية ونقول لكل مواطن كن إيجابيا نحن هنا نسيجى الأمة نرسل رسالة للعالم أن مصر نسيجا واحد وعلى قلب رجالا واحد حضروا لإختيار رئيس مصر القادم.

أما أحد الأباء الكهنة بطهطا فقد أوضح اليوم بمدينة طهطا فى عرس وطنى جميل كهنه وشيوخ شباب وشابات نحتفل بإختيار رئيس مصر لأن هذا حق دستورى والإنتخاب هو إنتماء وطن وبإرادة قوية مسلمين ومسيحين خرجنا من أجل إختيار رئيس دولتنا وسوف يحصل على أعلى الأصوت وسوف نظل متلفين حول راية الوطن ندافع عنها ونقول للجميع مصر الأمل مصر هى المستقبل بفضل إلتفاف أهلها حولها.

يذكر أن محافظة سوهاج تضم 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .

وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .

وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.