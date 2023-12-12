الهيئة الوطنية للانتخابات: غلق بعض اللجان وبدء فرز الأصوات بها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن بعض اللجان الانتخابية، تم انتهاء التصويت بها، والغلق وبدأ فرز الأصوات الانتخابية.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.