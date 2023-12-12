الهيئة الوطنية: لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع.. إنفوجراف

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأضاف أنه لا قرار بمد الانتخابات إلى يوم رابع.

وتابع أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأشار إلى انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وإعادة فتح لجان الاقتراع فى موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة.

وقال إن هناك كثافات انتخابية غير متوقعة، وهذا يدل على توقع نتائج تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، وينم عن وعى المواطن المصرى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.

وأشار إلى أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأكد استمرار عمل جميع اللجان الفرعية حتى وجود آخر ناخب.