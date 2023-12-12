الهيئة الوطنية: كثافات انتخابية غير متوقعة ونجنى نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وإعادة فتح لجان الاقتراع فى موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، مؤكدا أن كثافات غير متوقعة، وهذا يدل على نتوقع نتائج تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، وهذا ينم عن وعى المواطن المصرى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، ووعيك بالمخاطر التى تحاك بالدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.