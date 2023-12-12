اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية توجه بالسماح لآخر ناخب فى الحرم الانتخابى بالتصويت ولا مد ليوم رابع

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:07 م
الهيئة الوطنية توجه بالسماح لآخر ناخب فى الحرم الانتخابى بالتصويت ولا مد ليوم رابع المستشار أحمد بندارى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت خاصة فى اليوم الأول من الاقتراع.
 
 
وأشار المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم، إلى أن اليوم الاخير من الانتخابات مازال مستمرا ويشهد اقبال على اللجان حيث تستمر عمليات التصويت حتى الساعة التاسعة مع تمكين أخر ناخب داخل الحرم الانتخابى بالتصويت حتى بعد التاسعة.
 
وأكد "بندارى" على أنه لا توجد نية للهيئة الوطنية للانتخابات بمد التصويت فى الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع،و لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة حتى يصدر قرار بشأنه.
 
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وإعادة فتح لجان الاقتراع فى موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، مؤكدا أن كثافات غير متوقعة، وهذا يدل على نتوقع نتائج تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، وهذا ينم عن وعى المواطن المصرى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، ووعيك بالمخاطر التى تحاك بالدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها.
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة