اليوم السابع
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الهيئة الوطنية تعلن فتح اللجان فى اليوم الأخير بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:00 ص
الهيئة الوطنية تعلن فتح اللجان فى اليوم الأخير بالانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق اليوم الثالث والأخير من ماراثون التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمرالتصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يتم الفرز داخل اللجان الفرعية.
 
وبدأ المصريون فى التوافد على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف الناخبين أمام اللجان قبل فتح اللجان بنصف ساعة وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات بفتح باب اللجان واتخاذ الإجراءات الافتتاحية لليوم الثالث من التصويت التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاءت كالتالي:
 
1-التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة
 
• يتأكد رئيس اللجنة من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، في حضور وكلاء أو مندوبي كل مرشح حال وجودهم، والمسئول عن قوات التأمين.
 
• فض الأختام وفتح اللجنة.
 
• التأكد من سلامة النوافذ والصناديق
 
• في حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع ؛ يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وتخطر اللجنة العامة على الفور
 
• ويتم استعمال صندوق جديد آخر، وتبدأ عملية الاقتراع، مع التحفظ على صناديق الاقتراع المشكوك فى سلامتها سالفة الذكر، لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة وإخطار لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بذلك.
 
2-قبل بدء الاقتراع :
 
يقوم رئيس اللجنة الفرعية:
 
• التأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.
 
• مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.
 
3-عملية الاقتراع في اليوم الثالث:
 
• تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً، وتتبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.
 
يذكر أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، أكد على رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية فى اليوم الأول والثانى من الانتخابات وبلغت نسبة المشاركة ما يجاوز 45% من عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات اى بما يتجاوز الثلاثين مليون ناخب.






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