الهيئة الوطنية تعلن توقف التصويت مؤقتا فى الانتخابات الرئاسية لراحة القضاة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل فى تمام الساعة الثالثة مساء، توقف عملية الاقتراع فى اليوم الثالث والأخير من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، بشكل مؤقت، حيث بدأت ساعة راحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، على أن تعود للعمل مرة أخرى بعد ساعة من الآن.

وتوقفت اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، والتى لا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين فى المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتا لبدء فترة الراحة، وتم غلق اللجان بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

وانطلقت عملية التصويت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالى، فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.