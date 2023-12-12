الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية جراء قصف غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أن أكثر من 30 من طواقمنا أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعا: " الاحتلال استهدف 150 سيارة إسعاف في قطاع غزة من بينها 12 سيارة تابعة للهلال الأحمر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية": "أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

ودمر الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.