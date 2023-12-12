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الناخبون يصطفون أمام مدرسة حسن السويدي الابتدائية بمصر القديمة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:33 ص
الناخبون يصطفون أمام مدرسة حسن السويدي الابتدائية بمصر القديمة.. صور ناخبون امام اللجان
كتب محمد سعودى

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في مشهد حضاري ومنظم، اصطف ناخبون أمام مدرسة حسن السويدي الابتدائية المشتركة بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث من الانتخابات.
 
الناخبون يصطفون
الناخبون يصطفون

 

 

كبار السن والسيدات
كبار السن والسيدات

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

الشباب
الشباب

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

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اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

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الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

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معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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