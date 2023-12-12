الناخبون يحتشدون أمام اللجان بأسوان قبل ساعات من الغلق.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قبل ساعات من غلق لجان الإنتخابات الرئاسية 2024 شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية ، ورفع أعلام مصر.

ومن جانبه حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى هذا العرس الإنتخابى لممارسة حقهم الدستورى ، والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الإقتراع كحق دستورى وواجب وطنى، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات ، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى ، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب.