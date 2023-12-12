اليوم السابع
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الناخبون فى لجان المغتربين بالحوامدية يرفعون علم مصر خلال الإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:37 ص
الناخبون فى لجان المغتربين بالحوامدية يرفعون علم مصر خلال الإدلاء بأصواتهم المغتربون يدلون بأصواتهم
كتب عمر أنور

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رفع المغتربون فى الحوامدية علم مصر داخل مدرسة الثانوية بنات المخصصة لاستقبال المغتربين فى انتخابات الرئاسة 2024، لاختيار رئيس مصر القادم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

المغتربون و علم مصر
المغتربون و علم مصر






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معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

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معرفة اللجنة الانتخابية

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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