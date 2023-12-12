اليوم السابع
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النائبة عائشة هاشم: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعم استقرار البلاد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:04 م
النائبة عائشة هاشم: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعم استقرار البلاد النائبة عائشة هاشم
الشرقية فتحية الديب

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أدلت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، ووالدة الشهيد العقيد محمد عيد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، ودعت النائبة عائشة هاشم جميع المصريين للإحتشاد أمام اللجان، للإدلاء بصوتهم الانتخابى والمشاركة فى صناعة القرار المصرى فى اختيار قيادته.

وأضافت أن القوات المكلفة بتأمين اللجان يعاملون المواطنين أفضل معاملة، وكذلك الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات، لافتة إلى أن هناك العديد من التسهيلات أمام اللجان ويقوم المتطوعين من كافة الجهات بمعاونة كل من يريد المساعدة.
 
واختتمت حديثها، أن المشاركة فى احتيار المصريين لقيادتهم السياسية سيدعم استقرار البلاد وحفظ أمنها وظهورها أمام العالم بشكل متحضر يجبر الجميع على احترامها.
 
وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأثنين ثان أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.






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