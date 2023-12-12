المواطنون يتسابقون للإدلاء بأصواتهم فى مدرسة الإيمان الخاصة بعزبة النخل

تسابق المواطنون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الإيمان الخاصة بعزبة النخل فى اليوم الثالث والأخير، من التصويت.

وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.