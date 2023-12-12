الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء وتعيينات جديدة فى السعودية.. تعرف عليها

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية اليوم الثلاثاء، وبموجبها يُعفى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

كما يُعفى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، ويعين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

ويعيّن الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

وبموجب الأوامر الملكية الصادرة، يُعين الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، و يُعفى الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، ويُعين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

كما يُعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتية الممتازة.