المصريون يصوتون في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية2024.. الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت وتوجه بتمكين أخر ناخب داخل الحرم الانتخابى من التصويت.. وإحالة ناخبة إلى النيابة العامة لتصويتها بالخارج والداخل

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

** بدء الفرز عقب غلق اللجان وإعلان النتيجة النهائية الاثنين المقبل

يواصل المصريون لليوم الثالث والأخير في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم داخل 11 ألف و631 لجنة فرعية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، والمقرر لها الانتهاء في التاسعة مساء اليوم حيث تبدأ عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، تمهيدا إلى ارسال الحصر العددي لمن صوتوا الى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر.

وأعلن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، انتظام العمل في جميع اللجان الفرعية خلال اليوم الثاني من التصويت في الساعة التاسعة صباحا، ولم تتأخر عن الفتح سوى اللجنة 37 التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة نظرا لظروف وعكة صحية تعرض لها القاضي المشرف على تلك اللجنة والذى وصل متأخرا نحو ساعة عن التصويت وانتظم العمل بها.

وأجرى المستشار احمد بنداري اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لمتابعة للاستماع الى أي ملاحظات قاموا برصدها خلال التصويت ومتابعة اليوم الثاني من الانتخابات والذين أجمعوا على انتظام العمل دون وجود أي معوقات قد تؤثر على العملية الانتخابية.

وأشار رؤساء اللجان العامة إلى ان الهيئة دعمت اللجان بالعديد من الوسائل التي سهلت على الناخبين الادلاء بأصواتهم والدفع ببعض الاحتياطيين في اللجان التي تشهد اقبالا وزحاما للإدلاء بالأصوات.

ووجه المستشار أحمد بنداري لرؤساء اللجان العامة بضرورة الاستمرار في التصويت حتى ما بعد 9 مساء لتمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى وجود كثافات عالية بلجان الوافدين التي تم التوسع فيها خلال هذه الانتخابات تيسيرا على المواطنين وتقريب مراكز الاقتراع لهم.

وشهد اليوم الأول من التصويت انتظام سير العملية الانتخابية مع وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات وهو أمر غير متوقع.

وأعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بكل حزن وأسى، المرحومة عزيزة توفيق محمود علي رجب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وكذا المرحوم صابر توفيق صابر يوسف والذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

من ناحية أخرى أحالت الهيئة الوطنية للانتخابات إحدى الناخبات لقيامها بالتصويت أكثر من مرة في الخارج والداخل الى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجنة الرصد بالهيئة رصدت واقعة تصويت إحدى الناخبات والتى تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارت بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة وأن اللجنة العامة التى أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وإحالتها لجهة التحقيق.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانطلقت عملية التصويت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين لليوم الثانى على التوالى، فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.