المستشار أحمد بندارى: بعض اللجان ما زالت مستمرة فى الزقازيق وبنى سويف والمنصورة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن بعض اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، وبدأ الفرز في البعض وأن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن علي اللجان، ومن أبرز هذه اللجان البحيرة وقنا والقاهرة، والزقازيق وبنى سويف والمنصورة، للإدلاء بأصواتهم وأن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وأن اللجان الانتخابية في اليوم الثاني شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.