اليوم السابع
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المستشارة سلمى نعيم: المرأة شاركت بكثافة في انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:43 م
المستشارة سلمى نعيم: المرأة شاركت بكثافة في انتخابات الرئاسة المستشاره سلمى نعيم
كتبت أسماء أمين

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قالت المستشارة سلمى نعيم، مشرفة لجنة انتخابية إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا ملحوظًا من كافة الأطياف وجميع الأعمار، مؤكدة لـ  "اليوم السابع" أن الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي المواطن المصري في الحفاظ على وطنه   وحرصهم على مستقبل بلدهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
 
وعن مشاركة المرأة فى الانتخابات أكدت المستشارة سلمى نعيم أن المرأة شاركت بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكان لها حضور قوى لشعورها بأن لها دور في بناء الوطن، موضحة أن المرأة المصرية تعمل على إعادة مكان ومكانة، وأصبح لها دور قوى خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت المرأة لها دور فى كل مجالات الدولة.
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات
 
ويخوض كل من المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر  منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، السباق الرئاسي.






انتخابات الرئاسة

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مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

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الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

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معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

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فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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