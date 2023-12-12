اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:45 م
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"المرور" تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:01 م
"المرور" تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة السير على الطريق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (73593) مخالفة مرورية متنوعة بينها (30267) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (428) مخالفة السير بدون تراخيص، و(81) مخالفة دراجات نارية، و(1420) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.







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تجاوز سرعه

اخبار الحوادث




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