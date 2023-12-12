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المرشح حازم عمر يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية .. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:23 م
المرشح حازم عمر يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية .. فيديو حازم عمر
كتب كامل كامل - إيمان علي

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واصل المرشح الرئاسي حازم عمر، جولات الميدانية في المحافظات في اليوم الثالث للتصويت، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتفقد اللجان، واستقبله قيادات وناخبون وسط حفاوة وترحاب.

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

 







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