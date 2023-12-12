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المرشح حازم عمر من طنطا: إقبال الشباب غير مسبوق وربنا يولى من يُصلح.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:47 م
المرشح حازم عمر من طنطا: إقبال الشباب غير مسبوق وربنا يولى من يُصلح.. صور المرشح حازم عمر من طنطا
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر سير العملية الانتخابية داخل لجنة انتخابية بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جولاته التى يقوم بها لمتابعة سير الانتخابات.
 
رافقه الدكتور ولاء عراقيب أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالغربية، والدكتور عبد الله عواره أمين الحزب بمركز السنطة، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب.
 
وفى تصريحات له قال المرشح الرئاسى اليوم هو آخر أيام الانتخابات الرئاسية وربنا يولى من يصلح، مضيفا أنه لم يرى مثل هذا الإقبال الحاشد على هذه الانتخابات فى الاستحقاقات الرئاسية السابقة، وهناك حالة جديدة تؤكد أننا على بداية الطريق الصحيح.
 
وأشار أنه لأول مرة يشاهد إقبال الشباب فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية على عكس مشاركتهم في اليوم الأول والثاني، مضيفا أن طبيعة الشباب يخرج بأعداد كبيرة فى آخر يوم للعملية الانتخابية، مؤكدا أن مشاركة الشباب اليوم غير طبيعية وغير مسبوقة.
 
 
ووجه المرشح حازم عمر رسالة للمصريين، قائلا: " صوتكم ملك لكم يجب استخدامه استخداما صحيحا وفرض الإرادة في الصندوق، واختيار الرئيس القادم بحرية مطلقة، وعدم الانسياق وراء الأقاويل المحبطة التى يسعى مروجوها لعدم مشاركة الشعب فى الاستحاق الدستورى الهام، موضحا أن أصوات الناخبين فى الصندوق تعبر عن قرار المصريين وهي ما ستحدد رغبة الناخبين.
 
 
وأشار أن محافظة الغربية من المحافظات الديناميكية، وبها حراك سياسي بشكل كبير جدا، ودائما ما ينتفض شعبها لتوصيل صوتهم، مشيرا إلى أن المنافسة بين المرشحين الأربعة مبنية على الاحترام، قائلا:" كل منا يقدم أفضل ما عنده من أجل مصر والمواطنين".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الثلاثاء انطلقت فى تمام التاسعة صباحا أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. 
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