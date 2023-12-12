المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أدلى أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد بالإسكان الصناعي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأكد "عبد الهادى" أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى ومسئولية يتحملها كل مواطن اتجاه بلده حتى نستطيع معاً استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وذكر أن مصر شهدت علي مدار السنوات الماضية عمليات إصلاح إقتصادية وتنموية غير مسبوقة.

كما أكد أيضا على حسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها ، وأن هناك شباب مصريين متطوعين لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة المساعدات لهم والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة اللجنة الانتخابية.