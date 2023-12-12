كتب سمير حسنى

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" عن قلقه البالغ إزاء الوضع في غزة، مؤكدًا استحالة توصيل المساعدات إلى الفلسطينيين مع استمرار القتال.ن عن القاهرة الإخبارية.

جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الدعوة لوقف إنسانى لإطلاق النار والتأكيد على مواصلة العمل لدعم سكان، مشيرا إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 18,205مليون، يمثل الأطفال والنساء 70% منهم، وذلك نتيجة استمرار القصف الإسرائيلى العنيف من الجو والبر والبحر بأنحاء القطاع.