الكاتب الصحفي دندراوي الهواري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته بمدرسة بدر الإعدادية بنين، في شارع إيران بالدقي، وسط حضور كبير من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأشاد الهواري بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، وحسن الاستقبال للناخبين من جانب رجال الشرطة، واللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مواطن مصري، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأهم في الوقت الراهن، والحدث الأكبر، بصورة تليق بمصر، صاحبة المكانة الكبيرة والتأثير الفاعل إقليمياً ودولياً.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



الكاتب الصحفي دندراوي الهواري يدلي بصوته (2)



الكاتب الصحفي دندراوي الهواري يدلي بصوته (3)