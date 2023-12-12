جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثانى ببرلين، مع رؤساء كتل ولجان برلمانية ورؤساء وممثلي مؤسسات ومراكز أبحاث ألمانية، والذي استضافته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.

وأكد العاهل الأردني أهمية وقف الحرب على غزة، التي حصدت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء العزّل، محذرًا من إزهاق مزيد من الأرواح إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والقوى الفاعلة عالميًا.