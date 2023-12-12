وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب.

وكان قد حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من خطورة الإجراءات التى تسعى إلى الدفع بموجة لجوء جديدة، مشددا على أنه لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين القسرى عن أراضيهم لأنها تنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.