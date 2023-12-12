أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب.
وكان قد حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من خطورة الإجراءات التى تسعى إلى الدفع بموجة لجوء جديدة، مشددا على أنه لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين القسرى عن أراضيهم لأنها تنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثانى ببرلين، مع رؤساء كتل ولجان برلمانية ورؤساء وممثلي مؤسسات ومراكز أبحاث ألمانية، والذي استضافته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.
وأكد العاهل الأردني أهمية وقف الحرب على غزة، التي حصدت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء العزّل، محذرًا من إزهاق مزيد من الأرواح إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والقوى الفاعلة عالميًا.
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