القضاة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت لجان قرية بلوش التابعة لمركز بلطيم، ومدينة بلطيم، تيسير القضاة لكبار السن للإدلاء بأصواتهم، والمرضى غير القادرين على الدخول للجان، بالخروج لهم، للإدلاء بأصواتهم.

فأدلت مريم محمد، 80 سنة، بصوتها خارج اللجنة حيث خرج لها رئيس اللجنة ليسهل لها الإدلاء بصوتها، كما أدى محمد محمود سعد، 85سنة، وزوجته زينب محمد سعد، 79سنة، التي تجلس على كرسي متحرك، بصوتهما بلجنة بلوش.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.