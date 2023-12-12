القضاة بشمال سيناء يدلون بأصواتهم فى لجنة المغتربين بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجنة المغتربين بالعريش، إدلاء القضاة من اعضاء اللجنة العامة للانتخابات في شمال سيناء بأصواتهم في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين ، إحدى لجان المغتربين في مدينة العريش.

وأكد القضاة علي أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطنين المصريين.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشةمحافظ شمال سيناء، انه بكل لجنة تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.



القضاة يدلون بأصواتهم في لجنة المغتربين (1)