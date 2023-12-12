القساوسة ومجمع رهبان دير مارجرجس بالأقصر يشاركون فى التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

توافد عدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى والكنائس في إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بصورة مميزة على لجان الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الانتخابات للتصويت فى اللجان المختلفة للمشاركة في الاستحقاق الدستورى، والتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الانتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

فيما أدلى مجمع رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تعبيراً منهم عن أهمية المشاركة للتأكيد على دعم الوطن وضرورة خروج أبنائه وقيادات جميع المؤسسات المختلفة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم اثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.