القاهرة والجيزة للصرف الصحي تسحب مياه الأمطار المتساقطة اليوم

كتب أحمد حسن

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ان معدات الشركة انتشرت على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن مناطق: مدينة نصر وصلاح سالم والزيتون، شهدت سقوط أمطار تفاوت شدتها ما بين خفيفة إلي متوسطة، وجاري التعامل وسحب مياه الأمطار المتساقطة.

ومن جانبه، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن معدات الشركة تعاملت مع مياه الأمطار بمناطق: الرماية والطريق الصحراوي وطريق الفيوم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت أمطار خفيفة، وتم التعامل الفوري معها.

وتجدر الإشارة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.