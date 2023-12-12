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"القاهرة الإخبارية": وصول 40 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى من معبر رفح

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:38 م
"القاهرة الإخبارية": وصول 40 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى من معبر رفح معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بوصول 40 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُتكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

ودمر الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.







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