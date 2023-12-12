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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:46 ص
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان ومستوطنات غلاف غزة مستوطنات غلاف غزة
كتب سمير حسنى

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دوت صافرات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، عن القاهرة الإخبارية.

كان محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، قد طالب الاحتلال الإسرائيلي بفتح كل المعابر القائمة مع قطاع غزة، مجددا رفض آلية قبرص لنقل المساعدات إلى غزة عبر البحر.

قال أشتيه، خلال مؤتمر صحفى: نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من قطاع غزة، متهما الولايات المتحدة بتقديم دعما غير مشروط لإسرائيل دون الالتزام بالقانون الدولي.

أكد رئيس وزراء فلسطين، أن إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

على جانب آخر، ذكر إعلام إسرائيلي، أن السفينة النرويجية التى تعرضت للصقف فى باب المندب، إنها كانت من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.

 







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