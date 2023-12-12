الفصائل الفلسطينية: "لو اجتمعت قوى الأرض لن تحرر أسيرا واحدا من غزة"

كتب عبد الوهاب الجندى

أكدت الفصائل الفلسطينية، أنه "لو اجتمعت قوى الأرض جميعا لن تحرر أسيرا واحدا من غزة".

وقالت في الفصائل في كلمة متلفزة، إن "المعركة اليوم ليست معركة القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى بل تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وكشفت، عن أنه تم تدمير عشرات الآليات الإسرائيلية، وتدمير منازل تحصن فيه جنود الاحتلال ما أسفر عن قتل عشرات الجنود.

وجاء البيان بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثتين لمحتجزين فى عملية خاصة من داخل قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "أنقذنا من قطاع غزة جثتي عدن زكريا (27 عاما) الذي اختطف من الحفلة في الراعي، والرقيب زيف دادو (36 عاما) الذي اختطف أثناء خدمته كلوجستي رئيس عمال في الكتيبة 51 في لواء جولاني وتم التعرف عليه كمختطف حتى الآن، وفي النشاط الذي مكّن من تحديد مكان الجثتين، سقط الرائد غال مئير آيزنكوت والرائد إيال مئير بيركوفيتش".