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الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالقنابل اليدوية فى جباليا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:54 م
الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالقنابل اليدوية فى جباليا الاحتلال
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهدافها قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. 

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

ودمر الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.

 







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