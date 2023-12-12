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العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:14 ص
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية.. صور اللجان الانتخابية بالعاشر
كتبت منال العيسوي

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شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية توافد عمال شركات مدينة العاشر من رمضان لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية.
 
وشهد محيط اللجان الانتخابية تشغيل الأغانى الوطنية وتجول سيارات الدعوة للمشاركة فى اليوم الثالث تخت شعار انزل وشارك.
 
واستكملت القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة علاء منيع، ونائبه أشرف عبد الوهاب، والنائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للجمعية أيمن رضا، ومدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل أبو المجد أمين حزب حماة وطن بالعاشر من رمصان، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.
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يذكر أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.
 
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (1)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (1)

العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (2)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (2)

العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (3)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (3)

العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (4)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (4)

العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (5)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (5)

العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (6)
العمال بالعاشر من رمضان يتوافدون بكثافة على اللجان الانتخابية (6)

 







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