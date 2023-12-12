العاملون بشركة الاسكندرية للبترول يواصلون التصويت فى انتخابات الرئاسة

كتبت -مروة الغول

يواصل العاملون بشركة الاسكندرية للبترول التوافد على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في للانتخابات الرئاسية 2024 دعماً للاستقرار واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية.

وشدد الكيميائي علاء الدين محمد أمين رئيس مجلس الإدارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على العاملين للتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدا على أهمية المشاركة مؤكدا على أهمية المشاركة السياسية كخطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.