الصحفي آسر أحمد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

كتب محمد أبو ضيف

أدلي آسر أحمد، الكاتب الصحفى بجريدة اليوم السابع، بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت وذلك أمام لجنة الوافدين في النادي الأهلي، وسط انتظام العملية الانتخابية .



اسر احمد لحظة الادلاء بصوته فى الانتخابات

وأكد آسر أحمد أن كثافة المشاركة في الانتخابات الحالية تعكس مدى وعى الشعب المصرى لما تواجهه الدولة من تحديات علي الصعيدين الإقليمي والدولي، فهي تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرباً شرسة خلفت ما يقرب من 20 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهى الحرب التي قادت الدبلوماسية المصرية لأجلها جهود مكثفة بهدف إقرار الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار فى محاولة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، وكذلك بلورت موقف عربى ودولي واضح لرفض السيناريو الإسرائيلي المشبوه لتهجير أهالى غزة إلى دول الجوار.

وسجلت نسب المشاركة فى انتخابات 2024 حتي الآن أرقاماً قياسيا ، وكانت محل اهتمام وسائل الإعلام الكبرى، حيث ظهر اهتمام الاعلام العالمي بانتخابات الرئاسة المصرية واضحاً في تقارير عدة من بينها ما بثته شبكة سي إن إن الأمريكية، وغيرها من الفضائيات العالمية والعربية، فضلاً عن وكالات الأنباء الكبرى ومن بينها اسوشيتدبرس.



الصحفى اسر احمد اثناء الادلاء بصوته

والانتخابات التي تغلق صناديقها مساء اليوم، وشارك بها عشرات الملايين من الناخبين رسمت مشهد فاق التقديرات الأولية للهيئة الوطنية للانتخابات، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من الحوار الوطنى الذي كان تجربة سياسية جادة وغير مسبوقة، وشمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



الصحفى اسر احمد امام لجنة الانتخابات

وجرت الانتخابات داخل مصر بداية من يوم الأحد وحتي مساء اليوم الثلاثاء، ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية يوم 18 ديسمبر.

وشهدت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تنوعاً من حيث المرشحين، فبخلاف المرشح الأوفر حظاً الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض السباق الانتخابى مرشحين عن تيارات سياسية مختلفة، وهو ما ظهر واضحاً فى مشاهد تصويتهم فى أول أيام الانتخابات حيث أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة وسط حشد من قيادات حزب الوفد، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.