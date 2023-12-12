اليوم السابع
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"الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية غدا بالنقابة ومقرات الصحف لوقف العدوان الصهيونى

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:40 ص
"الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية غدا بالنقابة ومقرات الصحف لوقف العدوان الصهيونى وقفه احتجاجيه أمام النقابه لرفض العدوان علي غزة-ارشيفية
كتب محمد السيد الشاذلى - محمد عبد الرازق

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دعت نقابة الصحفيين  لساعة احتجاجية غدًا الأربعاء، من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا في كل الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، ونقابة الصحفيين للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان الرفض للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.
 
وتشهد الساعة الاحتجاجية فعاليات متزامنة بمقر النقابة، وفى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية. 
 
كما يحمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، ويطالبون بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.
 
وينشر المشاركون فى الاحتجاج صور مشاركتهم على صفحاتهم الشخصية، وصفحات الصحف، ووسائل الإعلام بشكل متزامن، لإرسال رسالة بموقف الصحفيين المصريين المعارض للحرب، والتهجير، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
 






الصحفيين

نقابه الصحفيين

غزة

فلسطين

العدوان الصهيونى



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