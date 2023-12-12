الصحفى محمد الأحمدى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: حق دستورى

كتب: محمد صبحى

أدلى منذ قليل الكاتب الصحفى محمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى لجنة المغتربين بالمركز القومى للبحوث بالدقى.

وذكر محمد الأحمدى عقب الإدلاء بصوته أن الانتخاب حق دستورى من الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى وهو رسم خريطة لمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة، وبخاصة الأزمات التى تحيط بالمنطقة، وتأكيد على وعى الشعب المصرى بحقوقه وواجباته.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرىالديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث بدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.