الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء احتجاز العاملين الصحيين فى غزة

كتبت أمل علام

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء التفتيش المطول للقوافل الصحية في قطاع غزة واحتجاز العاملين الصحيين هناك.

وقال جبريسيوس، إنه تم إيقاف بعثة تقودها منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الأهلي في غزة يوم السبت الماضي، مرتين عند نقطة تفتيش في طريقها إلى شمال غزة وفي طريق العودة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز بعض من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف جيبريسوس قائلا "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين الذي يعرض حياة المرضى بالفعل للخطر"، وشددت منظمة الصحة العالمية على أن عرقلة سيارات الإسعاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي أمرغير معقول، قائلة إن الرعاية الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، محمية بموجب القانون الدولي، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف.