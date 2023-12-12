الشيخ خالد الجمل: ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات تعكس الوعى بمصلحة الوطن

قال الداعية والخطيب بوازة الأوقاف، الشيخ خالد الجمل، إن ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات تؤكد ارتفاع وعى المواطن بمصلحة وطنه، وسألوا كل من فقد وطنه ماذا يعنى مشهدنا الانتخابى لديه..!!

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى هذا الوقت الملئ بالتحديات فى الداخل والخارج عندما نجد أن نسبة المشاركة فى الانتخابات تتجاوز ال 45% من إجمالى المقيدين بالكشوف الانتخابية فإن هذا له دلالات عديدة كنا نحتاجها فى هذا التوقيت بالذات منها.. وعى المواطن بقيمة استقرار الوطن الذى تجسد فى هذا المشهد الرائع الذى قد يحسدنا عليه كثير ممن حولنا فى مناطق عديدة.

واستطرد: "كما أراى أنه يعكس تطورا ملحوظا لوعى المواطن المصرى بأهمية طاعته للقانون الذى هو يعد طاعة للدين وما أمر به من وجوب مشاركة المكلف القادر فيما أقره القانون من المشاركة فى الانتخابات كنوع من الشهادة عند طلبها ودعوته لها كما قال تعالي: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)".

وأكمل حديثه: "ولعل أهم مكسب من مكاسب هذا المشهد المحترم لاستجابة المصريين لنداء الشهادة فى الانتخابات هو أننا عرفنا الآن على أرض الواقع من هو المشارك الحقيقى فى نماء الوطن.. من مجرد المتفرج الذى يتكلم وينظر وينتقد فقط.. ومن لا يعرف حرية التعبير الا من خلال الفوضى والعشوائية.. لذلك أقول أن حبر التصويت الفوسفورى يعتبر الان هو وسام التحضر والانتماء لهذا الوطن وأخيرا أقول مذكرا للجميع: سلوا الذين فقدوا أوطانهم.. ماذا يعنى مشهدنا الانتخابى عندهم!".