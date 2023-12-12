الشرقية تنتهي من حصاد الأرز.. و"البيئة" تجمع 112 ألف طن قش منذ بداية الموسم

الشرقية – إيمان مهنى

أوشكت محافظة الشرقية على الانتهاء من حصاد محصول الأرز، والذى يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وتعتبر المحافظة من بين المحافظات الرائدة فى زراعته.

فتم الانتهاء من حصاد 295 ألف فدان من إجمالى مساحة المنزرعة فى هذا الموسم، 298 ألفا و622 فدانا أصناف "سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1"، وهى أصناف التى تتميز بجودة نقائها، ومقاومة الرطوبة، واستخدام مياه أقل.

وقال الدكتور مجدى الحصرى مدير جهاز شئون البيئة بالشرقية، أن هذا الموسم شهد استعدادات مكثفة تنفيذا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للاستفادة القصوى من قش الأرز، والتصدى للظواهر السلبية والتخلص منه بالحرق، حيث تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظة والأجهزة المعنية، لتسهيل عملية جمع القش ورصد عمليات الحريق.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجميع 112 ألف طن من القش إلى اليوم من 110 مواقع تم تخصيصه بنطاق المحافظة لتجميع القش، كما تم توفير معدات الزراعية "مكابس، جرارات، فرامات" بأجر رمزى، بمراكز كفر صقر وديرب نجم ولبوحماد وهيا.

مضيفا أنه نفذت 520 نشاطا توعويا من "حملات، لقاءات مباشرة، ندوات توعية" منذ بداية الموسم لنشر الوعى لدى المزارعين بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية الاقتصادية واستخداماته كعلف طبيعى، وخطورة التخلص منها بالحرق وآثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة.

وأكد مدير جهاز شئون البيئة، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة، لرصد المزارعين المخالفين، وتلقى أى شكاوى أو بلاغات والتعامل معها الفورى، والتى أسفرت عن أكثر من 537 محضر إثبات حالة.

وتابع أنه تم تشكيل 11 حملة تفتيشية على فواخير الفحم ومصانع الطوب والمسابك للتأكد من الالتزام بقرار الدورى لمحافظ الشرقية 8155 لسنة 2023 بالغلق المؤقت لمدة 3 أشهر، ذلك لتصد للسحابة السوداء.



أعمال حصاد محصول الأرز



بالات الأرز



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



حصاد محصول الأرز فى الشرقية



حصاد محصول الأرز