اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:41 م
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الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة انتخابية فى 15 مايو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:08 م
الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة انتخابية فى 15 مايو الشرطة تساعد مريضا للإدلاء بصوته بلجنة الانتخابات
كتب حسام الشقويرى

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شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية بمدرسة سعد زغلول بمدينة 15 مايو وصول مسن على كرسى متحرك يدعى المهندس محمد الخولى بطل من أبطال حرب أكتوبر وموظف على المعاش بإحدى الوزارات بواسطة إحدى سيارات الشرطة والتى قامت بنقله من منزله بمنطقة حلوان إلى مقر لجنته الانتخابية بمدينة 15 مايو فور طلبه للمساعدة بمساعدة عدد من أفراد الأمن والعيادات المعنية التى رافقته حتى باب اللجنة وفور الانتهاء من الإدلاء بصوته قامت بنقله مرة أخرى وتوصيله لمقر سكنه.
 
ومن جانبه، قال المهندس محمد الخولى فى تصريحات لليوم السابع، إنه أصر على الإدلاء بصوته لانتخاب الرئيس السيسى لأنه الأجدر بقيادة البلاد ولتحقيق الأمان والاستقرار وإكمال المسيرة التى بدأها عبد الناصر والسادات وأنه لولا وجود الرئيس السيسى فى هذه المرحلة الصعبة لأصبحنا مثل دول أخرى أصابها الخراب والدمار.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. 
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة الانتخابات بمدينة 15 مايو (1)
 

الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة الانتخابات بمدينة 15 مايو (2)
 

الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة الانتخابات بمدينة 15 مايو (3)
 

الشرطة تساعد مريضا على كرسى متحرك للإدلاء بصوته بلجنة الانتخابات بمدينة 15 مايو (4)
 
 






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